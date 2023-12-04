Подмосковье 04 декабря 2023, 11:16 Спортсменка из Подмосковья стала призером всероссийских соревнований по биатлону Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Спортсменка из Подмосковья Анастасия Гореева стала призером второго этапа Кубка России по биатлону в гонке преследования на 10 километров. Она уступила лидеру 14,5 секунды.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, Анастасия Гореева прошла гонку с одним промахом.

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По итогам прошлого сезона биатлонистка одержала победу в общем женском зачете. Она представляет подмосковный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.

Второй этап соревнований прошел с 1 по 3 декабря в Ханты-Мансийске. Всего в этом сезоне Союз биатлонистов России проведет пять этапов турнира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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