Подмосковье 24 ноября 2022, 17:04 Спортсменка из Подмосковья победила в спринтерской гонке на этапе Кубка России по биатлону

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Подмосковная спортсменка Анастасия Гореева одержала победу на первом этапе Кубка России по биатлону, который стартовал в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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В спринтерской гонке на 7,5 километра первыми на лыжню вышли мужчины, а затем женщины. Воспитанница СШОР «Истина» Анастасия Гореева не допустила ни одного промаха и продемонстрировала высокую скорость на дистанции, преодолев 7,5 километра за 23,5 минуты, отметил министр.

«Не чувствовала пальцев, старалась работать аккуратно, вот и закрыла все мишени, что для меня редкость. Было терпимо, хотя готовилась к худшему, а все прошло неплохо», — поделилась Анастасия Гореева.

Всего на первом этапе Кубка России по биатлону Подмосковье представляют девять спортсменов — пять женщин и четыре мужчины.

Кубок продолжится гонками преследования 26 ноября, добавил Дмитрий Абаренов.

Ранее сообщалось, что Минспорта Московской области заключило первое соглашение о государственно-частном партнерстве с АО «Мой спорт».

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