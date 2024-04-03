Подмосковье 03 апреля 2024, 14:36 Спортсменка из Одинцова завоевала золото первенства Московской области по дзюдо Unsplash

Читать 360tv в

Варвара Константинова из Одинцова одержала победу на чемпионате Московской области по дзюдо. Она заняла первое место в соревнованиях до 18 лет в категории до 70 килограммов.

Также спортсменка победила в первенстве центрального федерального округа по самбо в возрастной группе 14-16 лет.

Реклама

Варвара Константинова тренируется в спортивном клубе «Моя Система» и уже имеет на своем счету победу на всероссийских соревнованиях по дзюдо. Вскоре она примет участие в первенстве России, которое пройдет в Кемерово в июне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».