Час в ледяной воде. Спортсменка из Одинцова советует, как безопасно окунуться на Крещение

Профессиональная спортсменка по зимнему плаванию Осман Делибаш из Одинцова в преддверии Крещения дала советы, как избежать потенциальной опасности в купели.

Лейтенант Всероссийского общества спасения на водах Осман Делибаш исполняет свои прямые служебные обязанности — дает советы, как избежать потенциальной опасности в купели. До Крещения остаются считанные дни.

«Обратите внимание на то, что лед желтоватого оттенка. Поодаль немного темный лед. Это свидетельствует о том, что выход на такой лед крайне опасен», — сказала Осман Делибаш, лейтенант Всероссийского общества спасения на водах.

Но это не просто теоретические советы, которые часто можно услышать. Здесь все проверенно лично. У строгой красавицы Осман под кителем лейтенанта — купальник. Он за минуту превращает лейтенанта в модель.

С этим купальником Осман Делибаш не расстается уже 14 лет. Именно в нем она добилась, казалось бы, невероятных результатов. В прошлом году девушка провела в ледяной воде — 60 минут. Это стало абсолютным мировым рекордом. Сегодня Осман тестирует возможные места купания и поддерживает себя в форме.

Что нужно знать новичку, когда он впервые собирается прыгать в холодную воду? Начинать, считает Осман, лучше с разминки.

Источник фото: телеканал «360»

«Смотря, к чему мы готовимся. Если просто недолго поплавать, то немного разогрелись, привели в тонус мышцы», — сказала Осман Делибаш, лейтенант Всероссийского общества спасения на водах.

Оказывается, что занятия физкультурой на снежном берегу — мягко говоря, бодрит. Когда все мышцы проснулись и готовы к подвигам — отправляйтесь прямиком в ледяную воду. Разумеется, все должно происходить под строгим контролем профессионала. Как провести целый час в такой воде, сложно даже представить. Но, уверяет рекордсменка, у нее есть свои методы. Она читает скороговорки, думает о жизни.

«Мысли разные, о повседневности, о маме, о муже. Нет, ничего особенного — это просто отслеживание всех процессов, которые происходят в организме», — сказала Осман Делибаш, лейтенант Всероссийского общества спасения на водах.

Источник фото: телеканал «360»

Новичкам не рекомендовано окунаться с головой, погружаться лучше на задержке дыхания для того, чтобы избежать спазма дыхания. То есть зайти по пояс, набрать воздух и спокойно погрузиться по шею, затем встать и выдохнуть.

Мировая рекордсменка отправилась вплавь покорять течения. А в преддверии Крещения еще один совет уже от МЧС.

«Чтобы избежать несчастные случаи, необходимо совершать купания в специально оборудованных местах, где осуществляется дежурство специализированных подразделений», — сказал Рашид Мусаев, начальник отдела ГУ МЧС по Московской области.

Осман и спасатели Подмосковья советует всем окунаться на Крещение, вооружившись этими рекомендациями.