Подмосковье 27 марта 2023, 00:27 Спортсменка из Наро-Фоминска завоевала серебро на первенстве Европы по тайскому боксу

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На первенстве Европы 2023 по тайскому боксу Подмосковье представила спортсменка из Наро-Фоминска Назиле Мутлу. По итогам соревнований девушка завоевала серебро.

Поскольку в соревнованиях состязалось большое количество спортсменов со всей Европы, занять призовое место было довольно непросто.

«Время на подготовку было ограничено, мы отчетливо понимали, с чем можем столкнуться в нашей возрастной и весовой категории. Проведя два боя с представителями Греции и Турции, мы завоевали „серебро“ соревнований», — прокомментировал тренер Евгений Семенихин.

Девушка и ее тренер Евгений Семенихин приложили максимум усилий, чтобы занять второе место — в весовой категории 48 килограммов конкуренция была очень высокой.

«Спортсмены Наро-Фоминска всегда показывали большие успехи в тайском боксе, и в этом году мы смогли подтвердить, что в Центральной спортивной школе № 1 нашего округа это отделение — очень сильное. Четырнадцатилетняя спортсменка на первенстве Европы смогла защитить честь не только нашей школы, но и целой страны. Назиле — большая молодец», — сказала директор спортивной школы № 1 Светлана Ершова.

Первенство Европы 2023 по тайскому боксу проходит в Турции с 21 по 28 марта.

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