13 сентября 2023, 17:50
Спортсменка из Лобни Алина Гармашова завоевала медаль на первенстве России по велоспорту
Алина Гармашова из Лобни поднялась на вторую ступень пьедестала почета на первенстве России по велоспорту. Соревнования прошли в Челябинске.
Завоевав серебро соревнований, Алина выиграла еще и бронзу на всероссийском турнире ВМХ фристайл-парк. Этот турнир проходил в одно время с первенством страны.
Реклама
В городском округе Лобня развитию спорта уделяется большое внимание. В городе работают бюджетные секции. Дети могут заниматься футболом, фехтованием, плаванием, каратэ, художественной гимнастикой, хоккеем.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
Реклама
Реклама