Подмосковье 13 сентября 2023, 17:50 Спортсменка из Лобни Алина Гармашова завоевала медаль на первенстве России по велоспорту Пресс-служба администрации города или района

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Алина Гармашова из Лобни поднялась на вторую ступень пьедестала почета на первенстве России по велоспорту. Соревнования прошли в Челябинске.

Завоевав серебро соревнований, Алина выиграла еще и бронзу на всероссийском турнире ВМХ фристайл-парк. Этот турнир проходил в одно время с первенством страны.

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В городском округе Лобня развитию спорта уделяется большое внимание. В городе работают бюджетные секции. Дети могут заниматься футболом, фехтованием, плаванием, каратэ, художественной гимнастикой, хоккеем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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