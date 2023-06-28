Подмосковье 28 июня 2023, 08:31 Спортсменка из Лобни заняла 3-е место на областных соревнованиях по плаванию

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Спортсмены из Оздоровитительно-спортивного комплекса в Лобне выступили на открытых соревнованиях по плаванию. Жительница округа Глафира Чугуй заняла 3-е место в возрастной категории 2007–2008 годов рождения.

Участие в заплывах на 50 и 100 метров приняли 19 спортсменов из Лобни. Глафира Чугуй завоевала наибольшее количество очков на дистанции и выиграла бронзу.

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Ранее глава городского округа Лобня Игорь Демешко отметил, что развитие спорта является одним из приоритетных направлений работы муниципалитета. Так, спортсмены из Лобни в 2022 году завоевали 87 комплектов медалей, из которых 24 — золото.

«В этом году мы проводим реконструкцию стадиона „Труд“. Заменим покрытие футбольного поля, обустроим универсальные спортивные площадки, построим дополнительные трибуны. Это не только позволит расширить функционал стадиона, но и даст возможность проводить на нем масштабные соревнования», — рассказал Игорь Демешко.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям регион открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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