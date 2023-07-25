Подмосковье 25 июля 2023, 10:59 Спортсменка из Лобни заняла 2-е место на турнире по велоспорту пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Спортсменка Алина Грамашова из Лобни заняла 2- место в финальном этапе турнира по BMX-фристайлу на Кубок губернатора Московской области. Соревнования прошли в Орехово-Зуеве.

Участие в состязаниях по велосипедному спорту приняли более 40 юношей и девушек в четырех возрастных категориях. Самым старшим участникам было более 20 лет, а младшим — 14 лет. Алина Грамашова из Лобни выиграла серебряную медаль среди участниц 2001–2004 годов рождения.

Напомним, летом в Лобне стартовала реконструкция стадиона «Труд». Там построят зону для воркаута и многофункциональную площадку, заменят футбольные ворота, скамейки для запасных и трибуны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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