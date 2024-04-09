Подмосковье 09 апреля 2024, 13:29 Спортсменка из Лобни выиграла три медали на первенстве ЦФО по тхэквондо Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Чемпионат и первенство по тхэквондо Центрального Федерального округа состоялись в Суздале. Воспитанница секции тхэквондо лобненского центра боевых искусств «Молодая гвардия» Екатерина Мартынова завоевала три медали.

Две золотые медали: одну за демонстрацию техники туль и другую в составе команды Московской области в командном спарринге, а также бронзу в личном спарринге. Благодаря значительному вкладу Екатерины, команда Московской области заняла третье место в общекомандном зачете на соревнованиях.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».