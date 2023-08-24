Подмосковье 24 августа 2023, 08:34 Спортсменка из Лобни выиграла серебро на всероссийском турнире по тхэквондо пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Спортсменка Елизавета Чеканова из Лобни выиграла серебряную медаль на всероссийском турнире на кубок президента Союза тхэквондо России. Девушка успешно выступила в категории среди женщин до 53 килограммов и стала победительницей в двух поединках с представителями других регионов России.

Всероссийский турнир по тхэквондо проходил в Московской области с 21 по 23 августа. Лобню представляла воспитанница местного спортивного клуба Елизавета Чеканова. К соревнованиям ее подготовил тренер Евгений Лим.

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Напомним, сегодня в Лобне идет реконструкция стадиона «Труд». Там обновят футбольное поле, а также откроют новые площадки для сдачи норм ГТО, занятий легкой атлетикой и воркаутом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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