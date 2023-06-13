13 июня 2023, 12:14
Спортсменка из Лобни выиграла бронзу на первенстве России по тхэквондо
Первенство России по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет прошло в Ростовской области. Спортсменка из Лобни Елизавета Махоркина выиграла бронзу соревнований.
Елизавета успешно выступила в четырех поединках, победив спортсменок из Ростовской области, Калмыкии, Камчатского края и Крыма. Она выиграла медаль в весовой категории до 44 килограммов.
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Сегодня в Лобне работают 18 бюджетных спортивных секций, самые популярные из них — футбол, баскетбол, плавание, гимнастика, карате, дзюдо, хоккей и другие.
Ранее глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов рассказал об особом внимании губернатора Андрея Воробьева к развитию спорта.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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Лобня
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