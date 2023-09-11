Подмосковье 11 сентября 2023, 22:05 Спортсменка из Лобни Вероника Гашникова выиграла международный турнир по карате в Санкт-Петербурге Пресс-служба администрации г.о. Лобня

Читать 360tv в

Спортсменка из Лобни Вероника Гашникова стала победительницей международных соревнований по олимпийскому карате (WKF). Турнир проходил в Санкт-Петербурге.

Девушка выиграла пять поединков подряд, доказав свое лидерство на мировой арене. Представители Лобни на протяжении долгого времени стабильно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

Реклама

Сегодня в округе работают 18 бюджетных спортивных секций, а также реализовывают сразу несколько масштабных проектов. Так, в Красной Поляне завершают реконструкцию стадиона «Труд», а в парке Киово открыли памп-трек и зону для воркаута.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».