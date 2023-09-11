11 сентября 2023, 22:05
Спортсменка из Лобни Вероника Гашникова выиграла международный турнир по карате в Санкт-Петербурге
Спортсменка из Лобни Вероника Гашникова стала победительницей международных соревнований по олимпийскому карате (WKF). Турнир проходил в Санкт-Петербурге.
Девушка выиграла пять поединков подряд, доказав свое лидерство на мировой арене. Представители Лобни на протяжении долгого времени стабильно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня.
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Сегодня в округе работают 18 бюджетных спортивных секций, а также реализовывают сразу несколько масштабных проектов. Так, в Красной Поляне завершают реконструкцию стадиона «Труд», а в парке Киово открыли памп-трек и зону для воркаута.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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