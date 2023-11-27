Подмосковье 27 ноября 2023, 14:57 Спортсменка из Лобни Татьяна Смиронова победила на всероссийском турнире по вольной борьбе Unsplash

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Татьяна Смиронова из Лобни заняла 1-е место на Всероссийском турнире по вольной борьбе. Соревнования проводились среди юношей и девушек до 16 лет.

Турнир по вольной борьбе посвятили памяти кавалера ордена Мужества Андрея Кунина и участникам специальной военной операции. Конкуренцию спортсменке из Лобни составили более 300 участников из разных регионов России. Однако Татьяна Смиронова оказалась сильнейшей в своей категории.

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Напомним, в ноябре в городском округе Лобня завершилась реконструкция стадиона «Труд». Теперь уличные спортсмены, легкоатлеты и футболисты могут заниматься на обновленной воркаут-площадке, беговых дорожках и игровом поле с трибунами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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