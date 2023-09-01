Подмосковье 01 сентября 2023, 10:39 Спортсменка из Лобни победила в соревнованиях за кубок губернатора по плаванию среди людей с ОВЗ пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Юная спортсменка из Лобни Анастасия Львова успешно выступила на региональных соревнованиях по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Она выиграла золото и бронзу на двух дистанциях.

Участие в соревнованиях на кубок губернатора принимают как профессиональные спортсмены, так и любители в возрасте от семи лет и старше. Состязания проводятся по 23 видам спорта. При этом четыре турнира предусмотрены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Участие в соревнованиях по плаванию приняли 150 спортсменов с инвалидностью из 18 городских округов. Анастасия Львова представляла Центр физической культуры и спорта в Лобне. Девушка тренируется под руководством Ольги Хило. Она заняла 1-е место на дистанции 50 метров в вольном стиле и 3-е место на дистанции 50 метров на спине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион достроит 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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