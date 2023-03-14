Подмосковье 14 марта 2023, 14:34 Спортсменка из Истры выиграла золото на чемпионате России по горным лыжам в Южно-Сахалинске

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Виталина Гирина выиграла золото на чемпионате России по горным лыжам в Южно-Сахалинске. Представительница истринской спортшколы стала лучшей в дисциплине «гигантский слалом».

Участие в соревнованиях приняли более 40 девушек со всей страны. Виталине Гириной понадобилось чуть больше двух минут, чтобы объехать все флаги на трассе и выиграть.

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Спортсменка призналась, что за победой стоит ежедневный труд. Ее обычный день начинается с подъема в 7:30, после завтрак, разминка и тренировка. Перед спуском с горы Виталина изучает рельеф и расстановку флагов. Ее секрет в том, что она запоминает трассу наизусть. Например, на прошедшем чемпионате ей предстояло запомнить больше 50 поворотов.

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Совсем скоро пройдет чемпионат России уже в другой дисциплине. В нем девушка также планирует показать высокий результат.

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