Спортсменка из Истры выиграла первенство России по лыжероллерам | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 14:11 Поделиться Telegram

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Viber Спортсменка из Истры выиграла первенство России по лыжероллерам

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Спортсменка из Истры Татьяна Короткова выиграла первенство России по необычному виду спорта – лыжероллерам. Она приняла участие в дистанции 200 метров, выступала в категории юниоров 19-20 лет.

Примечательно, что в лыжероллеры девушка пришла только в этом году. Просто захотела попробовать что-то новое со своими друзьями. Татьяна сразу оценила, на какой большой скорости можно ездить и насколько это рискованно.

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Занятие таким спортом более чем серьезное – Татьяна тренируется пять раз в неделю примерно по шесть часов в день, утром и вечером. Нагрузка разделяется на три вида – длительная, скоростная и силовая. Важно также уделять внимание вопросам техники. Татьяна признается, что ее золото на первенстве России оказалось ожидаемым.

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«На эту гонку я прям хорошо настраивалась, мне тренер твердил, что гонка будет в гору, у тебя должно получится. Как тренер сказал в горку, я просто как на крыльях счастья летела, прямо к своему золоту», - рассказывает Татьяна Короткова.

Сами роллеры тоже отличаются между собой. У всех разная длина и вес пластины, жесткость колес и качество подшипников. Татьяна поделилась, что перед серьезными соревнованиями не соблюдает специальную диету, но утром старается позавтракать макаронами с сыром, это придает ей сил заранее.

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