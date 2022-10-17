Спортсменка из Истры выиграла первенство Подмосковья по кикбоксингу | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 14:22 Поделиться Telegram

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Viber Спортсменка из Истры выиграла первенство Подмосковья по кикбоксингу

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Алина Кочкина три года профессионально занимается кикбоксингом и уже показывает отличные результаты. Недавно девушка из Истры выиграла первенство Московской области по этому виду спорта и попала в сборную.

Тренируется Алина шесть раз в неделю: три раза индивидуально, три раза в парах. Помимо этого, в ее жизни постоянно присутствуют бег, правильное питание и школа.

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«С тренером у меня очень хорошие отношения. Если я переживаю, сразу сообщаю ему об этом. Он со мной разговаривает», — говорит спортсменка. После того, как она попала в сборную Подмосковья, ей предстоит отбор на уровне ЦФО. Если пройдет, сможет участвовать в первенстве России. Это отличный старт для карьеры.

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Тренер Алины говорит, что сразу увидел в ней чемпионку. В девушке есть все: дисциплина, характер и желание побеждать.

«Она с первого дня привлекла внимание своей быстротой, выносливостью. Она настырная в боях, не любит проигрывать. Если пропускает несколько ударов — заводится, начинает еще лучше работать», — говорит наставник спортсменки Эльмир Алиев.

Алине всего 15, но она уже строит планы на спортивную карьеру. Хочет стать как минимум кандидатом в мастера спорта, а как максимум — связать всю жизнь со спортом. И пока кто-то говорит, что кикбоксинг — не женский спорт, девушка постоянно тренируется, совершенствует свои навыки и доказывает, что нет ничего невозможного.

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