Спортсменка из Истры победила на международных соревнованиях по тайскому боксу

Спортсменка из Истры Виктория Жигульская вернулась с первенства мира по тайскому боксу в Малайзии, где одержала победу. Девушка является победительницей многих престижных соревнований — от чемпионата Москвы и области до первенства России и мира.

На мировом турнире в Малайзии Вика победила молниеносно — она одержала победу в первом раунде всего за одну минуту.

Источник фото: телеканал «360»

Как действовать в бою, ей подсказывали тренеры. Они на поединок не поехали, но давали советы дистанционно.

Источник фото: телеканал «360»

Тактика в бою сработала, но без усердных тренировок никуда. Вика тренируется шесть раз в неделю, а перед мировым боем приходила в зал по два раза в день.

«Одно из ее качеств — оно, конечно же, положительное, но нам, тренерам, несколько сложно с ним справляться: она исключительно морально устойчивая и эмоционально устойчивая. То есть очень трудно нам порой увидеть какие-либо ее эмоции, когда ей тяжело, когда она устала. Она всегда старается держаться абсолютно ровно», — говорит тренер Виктории Андрей Кондратьев.

Источник фото: телеканал «360»

Девушка занимается тайским боксом всего два года. Остается лишь ждать, каких следующих высот она достигнет. Дальнейшую цель спортсменка себе уже поставила — Вика мечтает стать олимпийской чемпионкой.

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