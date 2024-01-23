Подмосковье 23 января 2024, 16:09 Спортсменка из Химок выиграла золотую медаль на первенстве России по фехтованию Unsplash

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Химкинская фехтовальщица Милана Левчук одержала победу на первенстве России и завоевала золотую медаль. Соревнования по фехтованию среди кадетов до 18 лет состоялись в Орле 21 января 2024 года.

Воспитанница училища олимпийского резерва № 1 городского округа Химки Милана Левчук в четвертьфинале уверенно победила Арину Королеву из Санкт-Петербурга со счетом 15:6. Затем в полуфинале одержала победу над Мариам Курасбедиани из Курской области со счетом 15:9. В финале Милана Левчук нанесла девять уколов подряд Серафиме Белоусовой из Санкт-Петербурга и стала победительницей соревнований со счетом 15:5.

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В награждении участвовали старший тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах, заслуженный тренер России Ильдар Шаймарданов, серебряный призер чемпионата мира и чемпионка Европы по фехтованию на шпагах Евгения Строганова, а также главный специалист по организации и проведению соревнований Федерации фехтования России Павел Соловьев.

«В Химках благодаря поддержке главы округа Дмитрия Волошина развивается большое количество видов спорта. Уверен, что каждый житель сможет выбрать занятие по душе. В нашем городе очень много спортивных секций с современным оборудованием и высокопрофессиональным преподавательским составом», — поделился мнением лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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