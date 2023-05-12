Подмосковье 12 мая 2023, 22:32 Спортсменка из Химок выиграла серебро на чемпионате мира по тайскому боксу в Таиланде Фото: Международная федерация тайского бокса

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Спортсменка из Химок Ирина Ларионова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по тайскому боксу (муай-тай), который прошел в Таиланде. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир по этому виду единоборств состоялся в Королевстве в тридцатый раз, в этом году за медали боролись около 2 тысяч спортсменов из 102 стран мира. Соревнования послужили квалификационным этапом к Всемирным играм боевых искусств, которые пройдут в октябре в Саудовской Аравии.

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В составе женской сборной команды России Подмосковье представила спортсмен-инструктор регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, чемпионка России 2023 года Ирина Ларионова. В весовой категории до 75 килограммов химчанка одержала победу над соперницей из Казахстана в полуфинале. В борьбе за золотую медаль спортсменка из России уступила представительнице Кипра. По итогам турнира Ирина завоевала заслуженное серебро.

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