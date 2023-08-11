11 августа 2023, 16:04
Спортсменка из Химок выиграла две медали на Всероссийской летней спартакиаде инвалидов
Милана Билык из Химок успешно выступила на Всероссийской летней спартакиаде инвалидов. Параспортсменка выиграла золото и серебро в забегах на дистанции 200 и 100 метров.
Милана обошла более 60 участников в соревнованиях по легкой атлетике. Дистанцию в 200 метров спортсменка преодолела за 32 секунды. Это принесло ей золотую медаль. Отрезок длиной 100 метров она преодолела за 15,51 секунды — это был второй результат в дисциплине.
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Тренируется спортсменка в физкультурно-оздоровительном клубе «Благо» в Химках под наставничеством тренера Людмилы Клычниковой. Милана является членом сборной команды Московской области, у нее 3-й спортивный разряд.
«Ее сила воли вдохновляет нас всех. Каждый раз доказывает, что нет ничего невозможного, когда есть цель и энтузиазм. Совершенствование в спорте требует дисциплины, настойчивости и терпения», — поделилась заслуженный тренер школы «Благо» Людмила Клычникова.
Физкультурно-оздоровительный клуб «Благо» работает в Химках с 2005 года. Здесь проходят занятия для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и зрению. Также в клубе работают реабилитационные программы.
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