Подмосковье 26 марта 2024, 13:20 Спортсменка из Химок Яна Егорян завоевала бронзу на турнире «Московская сабля» Администрация г.о. Химки

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Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из городского округа Химки завоевала бронзовую медаль на фехтовальном турнире «Московская сабля». Соревнования прошли в память о Михаиле Бурцеве — советском фехтовальщике.

Фехтовальщица Яна Егорян заняла третье место в соревнованиях после того, как уступила два укола спортсменке Ольге Никитиной. Бронзовую награду она разделила с Алиной Ключниковой из Санкт-Петербурга. В личном первенстве турнира «Московская сабля» приняли участие 75 саблисток.

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Депутат Совета Депутатов городского округа Химки Владимир Суслов отметил, что спортсмены из разных стран регулярно участвуют в турнире и подчеркнул, что несмотря на сильных соперников, представительница Химок смогла достойно выступить и завоевать бронзу.

«Большая гордость берет за Яну! Поздравляю ее с заслуженной наградой и желаю достижения новых спортивных высот!», — добавил Владимир Суслов.

Ранее спортсмены из Химок участвовали в пятом этапе областного фехтовального турнира «Детские игры», по итогам которого завоевали медалей всех трёх категорий — золото, серебро и бронзу. Соревнования проводились среди двух возрастных групп — до 12 лет и до 15 лет, участвовало 80 саблистов из шести городов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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