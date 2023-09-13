Подмосковье 13 сентября 2023, 15:21 Спортсменка из Химок Евгения Игошина победила на всероссийских соревнованиях по фехтованию Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Евгения Игошина из Химок взяла первое место на Всероссийских кадетских соревнованиях по фехтованию «Балтийский старт». Состязание прошло в Ленинградской области.

Воспитанница химкинской школы олимпийского резерва обошла более 100 спортсменок со всей России.

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«Несмотря на то, что во всероссийском кадетском рейтинге саблисток сезона 2022/2023 спортсменка занимала лишь 33-е место и потерпела на групповом этапе два поражения, в туре прямого выбывания Евгения обыграла всех конкуренток», — отметили в Федерации фехтования России.

Фехтовальщица обыграла спортсменку из Татарстана со счетом 15:8, а затем обошла представительницу Алтайского края с преимуществом в восемь очков, чем обеспечила себе победу на турнире.

«В городском округе Химки открывают уникальные центры, проводят мастер-классы, общие тренировки и турниры общероссийского и международного уровня. Только за лето 2023 года в муниципалитете провели более полутора тысяч культурных и спортивных мероприятий», — рассказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Спортивная школа олимпийского резерва в Химках работает с 1981 года. Здесь обучают всем видам фехтовальной олимпийской программы: рапира, шпага, сабля. Выходцы из спортшколы регулярно становятся чемпионами и призерами первенств России, Европы, Олимпийских игр и других международных соревнований.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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