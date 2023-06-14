Подмосковье 14 июня 2023, 20:22 Спортсменка из Электроуглей поднялась на Эльбрус на лыжах

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Спортсменка из Электроуглей Богородского городского округа Варвара Прохорова взобралась на вершину горы Эльбрус на лыжах. Девушка стала первой в мире, кому удалось покорить кавказскую вершину высотой 5642 метра таким необычным способом.

Варвара занимается лыжными гонками на профессиональном уровне. Впервые спортсменка начала увлекаться альпинизмом 10 лет назад, за это время она осуществила около 20 восхождений. В ходе одного из заходов жительница Подмосковья взяла пару лыж с собой и покаталась на высоте примерно 5400 метров, после чего Варвару посетила идея подняться на гору в спортивном инвентаре.

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Осуществить задумку девушке удалось только спустя пять лет. Девушка поднималась на вершину на лыжах 9,5 часа с учетом коротких перерывов. Спортсменке составил компанию напарник, профессиональный альпинист, который поднимался пешком.

Во время восхождения Варвара имела при себе страховку, но девушке она не пригодилась. Спортсменка была намерена установить уникальный рекорд на российском и международном уровне, сейчас она ждет подтверждения от профильных организаций.

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