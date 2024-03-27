27 марта 2024, 17:28
Спортсменка из Электростали Ситора Абдухаликова завоевала серебро на первенстве по русским шашкам
Электростальская спортсменка Ситора Абдухаликова стала серебряным призером первенства России по русским шашкам. В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 39 регионов страны.
Воспитанница шахматно-шашечного клуба «Диагональ» шестилетняя Ситора Абдухаликова завоевала серебряную медаль в группе девочек до девяти лет.
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Ранее в Московской области выбрали 30 команд, которые будут представлять регион на чемпионате по шашкам. Соревнования проведут 31 марта в Щелкове. Победители примут участие во всероссийских состязаниях.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Электросталь
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