Подмосковье 09 декабря 2022, 19:11 Спортсменка из Балашихи завоевала серебро на турнире по настольному теннису

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Полина Деева из Балашихи завоевала серебро на межрегиональном турнире по теннису в Рыбинске. Девочка уже пять лет занимается в отделении настольного тенниса СШОР «Метеор».

На турнире в Рыбинске, который проходил с 2 по 4 декабря, Полина стала второй в категории до 13 лет. Это не первая ее победа. Девочка завоевала уже больше 30 наград. Тренируется она по пять раз в неделю.

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«Для меня самое сложное в теннисе — это удары справа, потому что у меня с самого начала с ними не ладилось, не получалось», — поделилась Полина Деева.

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Ее коллега Дарья Савченкова в теннисном зале уже 11 лет. Она неоднократно покоряла всероссийские и областные пьедесталы. Сейчас она кандидат в мастера спорта. До мастера спорта ей не хватает совсем чуть-чуть. Девушка учится на тренера и признается, что самое сложное — не выгорать, потому что вся ее жизнь крутится вокруг тенниса.

О своих успехах девчонки говорят скромно, ведь впереди еще много наград, медалей и званий, которые юным жительницам Балашихи только предстоит завоевать.

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