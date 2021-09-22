Спортсменка из Балашихи выиграла Кубок мира по кикбоксингу в 15 лет

Юная спортсменка из Балашихи выиграла Кубок мира по кикбоксингу. Полине Барабаш 15 лет. Она учится в школе боевых искусств Дмитрия Яковлева. На соревнованиях в Будапеште девушка провела три сложнейших поединка, одержав победу над соперницами из европейских стран.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Полина в спорте с пяти лет. Она выбрала для себя тхэквондо и кикбоксинг. Впервые девушка стала участницей состязаний в шесть лет.

Сейчас Полина — пятикратная чемпионка России по тхэквондо и кикбоксингу. В Кубке мира она участвовала второй раз. Его провели с 16 по 19 сентября.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Я давно планировала эту поездку и знала, что еду только за победой. Усиленно готовилась, занималась по четыре раза в неделю. Моей целью было доказать, что Россия — сильная страна Полина Барабаш.

Перелет в Будапешт занял восемь часов вместе с пересадкой. На пути Полину ждало немало трудностей. Потерялся багаж со всем снаряжением, но вещи удалось вернуть за сутки до соревнований.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

В двух поединках Полина одержала верх над соперницами из Словакии и Италии, а в финале она победила спортсменку из Польши.

Руководитель спортивной школы боевых искусств Дмитрий Яковлев поделился, что во время подготовки упор сначала делали на физическую и функциональную выносливость, а после — на технику и тактику.

К соревнованиям мы готовились около месяца. Много тренировались, много бегали. В сентябре со стадиона занятия перенеслись в спортивный зал — стало больше работы над техническими и тактическими элементами Дмитрий Яковлев.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

По его словам, главное — настрой перед поединком, хорошая подготовка и регулярные тренировки.