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    22 сентября 2021, 18:00

    Спортсменка из Балашихи выиграла Кубок мира по кикбоксингу в 15 лет

    Анастасия Аброськина, Анна Троян

    Юная спортсменка из Балашихи выиграла Кубок мира по кикбоксингу. Полине Барабаш 15 лет. Она учится в школе боевых искусств Дмитрия Яковлева. На соревнованиях в Будапеште девушка провела три сложнейших поединка, одержав победу над соперницами из европейских стран.

    Спортсменка из Балашихи выиграла Кубок мира по кикбоксингу в 15 лет | Изображение 1Источник фото: Евгений Гибадуллин

    Полина в спорте с пяти лет. Она выбрала для себя тхэквондо и кикбоксинг. Впервые девушка стала участницей состязаний в шесть лет.

    Сейчас Полина — пятикратная чемпионка России по тхэквондо и кикбоксингу. В Кубке мира она участвовала второй раз. Его провели с 16 по 19 сентября.

    Спортсменка из Балашихи выиграла Кубок мира по кикбоксингу в 15 лет | Изображение 2Источник фото: Евгений Гибадуллин

    Я давно планировала эту поездку и знала, что еду только за победой. Усиленно готовилась, занималась по четыре раза в неделю. Моей целью было доказать, что Россия — сильная страна

    Полина Барабаш.

    Перелет в Будапешт занял восемь часов вместе с пересадкой. На пути Полину ждало немало трудностей. Потерялся багаж со всем снаряжением, но вещи удалось вернуть за сутки до соревнований.

    Спортсменка из Балашихи выиграла Кубок мира по кикбоксингу в 15 лет | Изображение 3Источник фото: Евгений Гибадуллин

    В двух поединках Полина одержала верх над соперницами из Словакии и Италии, а в финале она победила спортсменку из Польши.

    Руководитель спортивной школы боевых искусств Дмитрий Яковлев поделился, что во время подготовки упор сначала делали на физическую и функциональную выносливость, а после — на технику и тактику.

    К соревнованиям мы готовились около месяца. Много тренировались, много бегали. В сентябре со стадиона занятия перенеслись в спортивный зал — стало больше работы над техническими и тактическими элементами

    Дмитрий Яковлев.
    Спортсменка из Балашихи выиграла Кубок мира по кикбоксингу в 15 лет | Изображение 4Источник фото: Евгений Гибадуллин

    По его словам, главное — настрой перед поединком, хорошая подготовка и регулярные тренировки.