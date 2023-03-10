Подмосковье 10 марта 2023, 05:30 Спортсменка из Балашихи сдвинула с места автомобиль весом более 8 тонн

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Участник спортивно-патриотического богатырского движения «Дружина» 47-летняя Валентина Калинина из Балашихи сдвинула с места автомобиль весом восемь тонн и 100 килограммов. Она протянула машину семь метров и 20 сантиметров за 17 секунд и тем самым установила рекорд России.

«Я хожу в спортзал для себя всего три месяца. Там я познакомилась со своим тренером Романом Новиковым, руководителем „Дружины“. Я узнала, что у них есть проект „Стальные птицы“, где готовят девушек к буксировке спецтехники», — сообщила Валентина Калинина.

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Также рекорды установили еще две девушки — участницы проекта «Стальные птицы» Валерия Кассихина и Оксана Бажанова.

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Мужчины из «Дружины» соревновались за звание «самого сильного богатыря». Им пришлось тягать покрышки, бревна весом 90 килограммов и поднимать «камни Атласа» весом 100 килограммов. Максимальное количество баллов набрал рекордсмен России Антон Никишин. Вместе с ним на соревнованиях выступала Алена Никишина, она также занимается спортом всего три месяца.

Шоу-турнир организовало спортивно-патриотическим сообщество «Дружина».

«Даже невысокий и хрупкий парень может быть богатырём. Мужество, честь и верность — именно такой девиз у „Дружины“, — заявил руководитель организации Роман Новиков.

Сам Новиков — мастер спорта России международного класса по становой тяге, чемпион мира по пауэрлифтингу, рекордсмен Российской Федерации и мира по буксировке различной тяжёлой техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье получило первое место на всероссийском форуме за разработку спортивного онлайн-портала.

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