Подмосковье 22 марта 2024, 16:22 Спортсменка и тренер из Мытищ стали лучшими в России по самбо пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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На чемпионате страны по самбо в Брянске были отмечены лучшие спортсмены и тренеры за 2023 год. Награждение провел главный тренер сборной России Дмитрий Трошкин.

Воспитанница мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» Эльмира Кахраманова признана лучшей спортсменкой в женском самбо. Она является заслуженным мастером спорта, чемпионкой мира 2023 года, чемпионкой мира по пляжному самбо 2022 года и чемпионкой Европы 2022 года.

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Мытищинский тренер Юрий Гончаров признан лучшим женским тренером по самбо. Он является заслуженным тренером России и продолжает успешно развивать спорт в городе.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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