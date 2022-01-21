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    21 января 2022, 16:32

    Почти 30 спортсменов Подмосковья вошли в расширенный состав олимпийской сборной для Игр в Пекине

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    В расширенный состав сборной России для Олимпийских игр в Пекине вошли 29 человек из Московской области. Они представят 10 видов спорта.

    Почти 30 спортсменов Подмосковья вошли в расширенный состав олимпийской сборной для Игр в Пекине | Изображение 1

    XXIV зимние Олимпийские игры состоятся в феврале. В Пекин отправятся четыре тысячи спортсменов из 95 стран.

    В Министерстве спорта Подмосковья сообщили, что в состав сборной России вошли 217 человек. Среди них 98 женщин и 119 мужчин.

    Спортсмены представят 27 регионов страны — полностью в делегацию России включили 509 человек, включая тренеров и других специалистов.

    Список не является окончательным. Учитывая сложную эпидемическую обстановку, до 24 января могут быть внесены изменения

    Минспорта Подмосковья.

    Ранее стало известно, что подмосковные хоккеистки вошли в состав олимпийской сборной России.