21 января 2022, 16:32
Почти 30 спортсменов Подмосковья вошли в расширенный состав олимпийской сборной для Игр в Пекине
В расширенный состав сборной России для Олимпийских игр в Пекине вошли 29 человек из Московской области. Они представят 10 видов спорта.
XXIV зимние Олимпийские игры состоятся в феврале. В Пекин отправятся четыре тысячи спортсменов из 95 стран.
В Министерстве спорта Подмосковья сообщили, что в состав сборной России вошли 217 человек. Среди них 98 женщин и 119 мужчин.
Спортсмены представят 27 регионов страны — полностью в делегацию России включили 509 человек, включая тренеров и других специалистов.
Список не является окончательным. Учитывая сложную эпидемическую обстановку, до 24 января могут быть внесены изменения
Минспорта Подмосковья.
Ранее стало известно, что подмосковные хоккеистки вошли в состав олимпийской сборной России.