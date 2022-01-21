Почти 30 спортсменов Подмосковья вошли в расширенный состав олимпийской сборной для Игр в Пекине

В расширенный состав сборной России для Олимпийских игр в Пекине вошли 29 человек из Московской области. Они представят 10 видов спорта.

XXIV зимние Олимпийские игры состоятся в феврале. В Пекин отправятся четыре тысячи спортсменов из 95 стран.

В Министерстве спорта Подмосковья сообщили, что в состав сборной России вошли 217 человек. Среди них 98 женщин и 119 мужчин.

Спортсмены представят 27 регионов страны — полностью в делегацию России включили 509 человек, включая тренеров и других специалистов.

Список не является окончательным. Учитывая сложную эпидемическую обстановку, до 24 января могут быть внесены изменения Минспорта Подмосковья.

Ранее стало известно, что подмосковные хоккеистки вошли в состав олимпийской сборной России.