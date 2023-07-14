Подмосковье 14 июля 2023, 12:09 Спортсмен Роман Акимов из Мытищ победил на первенстве России по плаванию среди юниоров

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Пловец Роман Акимов из Мытищ стал победителем первенства России среди юниоров. Он показал лучший результат в заплыве на 100 метров вольным стилем.

Первенство России по плаванию среди юниоров прошло в Пензе. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по плаванию в Мытищах Роман Акимов выиграл золотую медаль в заплыве на 100 метров вольным стилем.

К соревнованиям спортсмена подготовили тренеры Ковшикова и Любимцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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