02 ноября 2020, 10:46
Спортсмен из Можайска стал чемпионом мира по жиму лежа
Спортсмен из подмосковного Можайска стал чемпионом мира по жиму лежа. Победителем возрастной категории 60–69 лет признали Владимира Яковенко. Об этом глава городского округа Дмитрий Абаренов сообщил на своей странице в Instagram.
Чемпионат продлился с 29 октября по 1 ноября в подмосковном Долгопрудном. Он прошел по версиям GPA/GPA-D/IPO/IPO-D/СПР.
Как отметил Дмитрий Абаренов, еще зимой житель Можайска стал самым сильным ветераном на всероссийском турнире по пауэрлифтингу.
В сентябре 2020 года Владимира Яковенко признали абсолютным победителем Кубка чемпионов Европы по пауэрлифтингу в своей категории.