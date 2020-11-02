Спортсмен из Можайска стал чемпионом мира по жиму лежа

Чемпионат продлился с 29 октября по 1 ноября в подмосковном Долгопрудном. Он прошел по версиям GPA/GPA-D/IPO/IPO-D/СПР.

Как отметил Дмитрий Абаренов, еще зимой житель Можайска стал самым сильным ветераном на всероссийском турнире по пауэрлифтингу.

В сентябре 2020 года Владимира Яковенко признали абсолютным победителем Кубка чемпионов Европы по пауэрлифтингу в своей категории.