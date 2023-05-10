Подмосковье 10 мая 2023, 14:23 Спортсмен из Солнечногорска стал победителем 70-километрового марафона в Геленджике

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Антон Нестеренко из Солнечногорска стал победителем ультрамарафона «Спортмастер PRO Trail Геленджик». Он пробежал 70 километров за шесть часов 52 минуты и 49 секунд, обогнав на 10 минут ближайшего соперника.

Марафон в Геленджике собрал более 600 спортсменов. Участникам пришлось преодолеть затяжной подъем по руслу горного ручья, перевал и спуск к выброшенному на мель сухогрузу.

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«Очень качественный старт. Первая часть забега проходила за хребтом Маркотх, а там было много-много бродов и очень грязно. Благодаря этому набору удалось сделать небольшой отрыв. Ну, а дальше оставалось только наслаждаться красивыми видами и не сбавлять темп», — рассказал в соцсетях победитель марафона Антон Нестеренко.

Молодой человек регулярно участвует в забегах на длинные дистанции. В марте он занял второе место на 65-километровом марафоне в Дагестане.

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