Подмосковье 08 сентября 2023, 15:22 Спортсмен из Солнечногорска победил на первенстве России по греко-римской борьбе Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Магомедгаджи Раджабов из Солнечногорска стал лучшим на первенстве России среди юниоров до 24 лет. Всего в состязаниях принимали участие свыше 300 спортсменов из 40 различных регионов нашей страны.

Гаджи пришел в греко-римскую борьбу в 13 лет. Тогда секция располагалась в школе № 4. Первым тренером спортсмена был Владимир Косюк.

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«Прозанимался там полтора года и понял, что пора повышать свой уровень. Я поступил в школу олимпийского резерва в Москве. Там я понял, что такое профессиональный спорт. Каждый день зарядка в семь утра и в девять тренировка. Потом на учебу и вечером на тренировку», — рассказал Раджабов.

Магомедгаджи занял второе место на спартакиаде, которая проходила в Казане. Сейчас спортсмен входит в состав сборной России по греко-римской борьбе и готовится к чемпионату мира в возрастной категории до 23 лет, который пройдет в октябре.

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