Подмосковье 03 мая 2023, 13:38 Спортсмен из Щелкова взял золото на международных соревнованиях по шашкам в Турции Пресс-служба городского округа Щелково

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Иван Илясов из щелковской школы олимпийского резерва завоевал медали первенства Европы и этапа Кубка мира по шашкам в Турции. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

На первенстве Европы, где участвовали более 100 спортсменов из девяти стран, Иван завоевал три медали: золото в классической и быстрой программах и бронзу в молниеносной программе. В классике он обошел всех участников своей группы до 27 лет.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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