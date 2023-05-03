03 мая 2023, 13:38
Спортсмен из Щелкова взял золото на международных соревнованиях по шашкам в Турции
Иван Илясов из щелковской школы олимпийского резерва завоевал медали первенства Европы и этапа Кубка мира по шашкам в Турции. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
На первенстве Европы, где участвовали более 100 спортсменов из девяти стран, Иван завоевал три медали: золото в классической и быстрой программах и бронзу в молниеносной программе. В классике он обошел всех участников своей группы до 27 лет.На этапе Кубка мира подмосковный спортсмен также взял три медали: золото в молниеносной программе по русским шашкам и две бронзы.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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