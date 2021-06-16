Спортсмен из Щелкова стал чемпионом мира по дзюдо

На чемпионате мира в Будапеште 23-летний дзюдоист из Щелкова Яго Абуладзе взошел на высшую ступеньку пьедестала почета. Спортсмен продемонстрировал все, чему научился. Все схватки в весовой категории до 60 килограммов он завершил досрочно с преимуществом. К этому моменту дзюдоист шел с детства. Ежедневные тренировки, режим и уверенность в своих силах.

«С самого детства обычные районные и областные турнирчики детские. И уже с 14 лет я начал бороться на официальных турнирах. И в 15 лет была моя первая победа на спартакиаде школьников России», — рассказал Яго Абуладзе, чемпион мира по дзюдо.

Абуладзе принес России первое за 10 лет золото чемпионата мира по дзюдо. И раскрыл нам маленький секрет: тренировал Яго — его отец Джумбер Абуладзе. Шаг за шагом они упорно пробивались в мировую спортивную элиту.

«Мы к этому шли, готовились. Мы ехали отсюда только с одной целью — победа. Ни о чем думать больше не могли. Так и на всех стартах. Но одно дело к этому идти, а второе — уже сделать», — отметил Джумбер Абуладзе, отец и тренер Яго Абдуладзе.

На пресс-конференции спортсмен поделился впечатлениями от соревнований, рассказал о соперниках, а также показал главную награду — золотую медаль.

Сейчас Яго готовится к самым главным соревнованиям — к Олимпийским играм в Токио. Глава городского округа Андрей Булгаков поздравил спортсмена с победой и пожелал успешного выступления на Олимпиаде.