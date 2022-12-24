Подмосковье 24 декабря 2022, 18:06 Спортсмен из Подмосковья завоевал золото на этапе Кубка России по сноуборд-кроссу

Читать 360tv в

​Подмосковный спортсмен Арсений Томин завоевал золото на втором этапе Кубка России по сноуборд-кроссу, который проходит в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Московской области.

На первом этапе соревнований сноубордист взял золото в смешанной парной дисциплине, а также серебро — в одиночных соревнованиях.

Реклама

Соревнования по сноуборд-кроссу проходят в Кемеровской области в горнолыжном комплексе «Туманная» с 21 по 25 декабря, уточнили в Минспорта.

Реклама

Ранее сообщалось, что студентка факультета физической культуры МГОПУ получила благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».