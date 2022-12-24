24 декабря 2022, 18:06
Спортсмен из Подмосковья завоевал золото на этапе Кубка России по сноуборд-кроссу
Подмосковный спортсмен Арсений Томин завоевал золото на втором этапе Кубка России по сноуборд-кроссу, который проходит в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Московской области.
На первом этапе соревнований сноубордист взял золото в смешанной парной дисциплине, а также серебро — в одиночных соревнованиях.
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Соревнования по сноуборд-кроссу проходят в Кемеровской области в горнолыжном комплексе «Туманная» с 21 по 25 декабря, уточнили в Минспорта.
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Ранее сообщалось, что студентка факультета физической культуры МГОПУ получила благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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Спортсмены
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