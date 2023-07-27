Подмосковье 27 июля 2023, 12:30 Спортсмен из Подмосковья занял второе место на чемпионате России по современному пятиборью фото ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья» за предоставленные фотографии.

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Егор Громадский из Московской области завоевал серебро в личном первенстве среди мужчин на чемпионате России по современному пятиборью. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Громадский тренируется в центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и ГБУ ДО МО «СШОР». Его воспитывает мастер спорта международного класса Сергей Шуин.

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Подмосковный представитель набрал 1519 баллов. Первое место занял спортсмен из Самарской области. На его счету на пять баллов больше.

Соревнования прошли в Москве с 21 по 27 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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