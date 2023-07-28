Подмосковье 28 июля 2023, 10:59 Спортсмен из Подмосковья выиграл золото на Кубке России по плаванию ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"

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Спортсмен из Подмосковья выиграл в финале Кубка России по плаванию. Александр Степанов показал лучший результат на дистанции 800 метров вольным стилем.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, спортсмен выиграл золото в третий день соревнований. Он обошел соперников из Санкт-Петербурга и Москвы.

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Во второй день турнира команда Подмосковья выиграла серебряную и бронзовую медаль, а в первый –золото, серебро и две бронзы.

Соревнования проходят в Казани и продлятся до 30 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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