Подмосковье 02 февраля 2023, 17:47 Спортсмен из Подмосковья выиграл всероссийский турнир по тхэквондо Фото: Гусейн Магомедов

Читать 360tv в

Тхэквондист из Подмосковья завоевал золото на всероссийском турнире «Кубок Дона». Соревнования проходили в Ростове-на-Дону, в этот раз Московскую область представляли 20 спортсменов.

«Эти соревнования очень важны для нас. Они показывают, в каком состоянии сейчас сборная, насколько готовы спортсмены к нагрузкам — не только физическим, но и психологическим», — сообщил президент Федерации тхэквондо Московской области Гусейн Магомедов.

Реклама

Тхэквондист из Подмосковья Иван Ермаков занимается корейскими единоборствами 12 лет. В спорт молодого человека привела мама. Сейчас он тренируется шесть дней в неделю по два часа, не пропускает ни одной тренировки. На турнире Иван провел три поединка и занял первое место.

«Тхэквондо развивает, дисциплинирует, вырабатывает терпение. Своим результатом я доволен. Это наша общая победа», — отметил спортсмен.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».