Подмосковье 20 июля 2023, 15:23 Спортсмен из Подмосковья выиграл на всероссийских соревнованиях по гольфу Фото: Ассоциация гольфа России

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Спортсмен из Подмосковья Давид Нагиев выиграл золотую медаль на втором этапе Кубка ассоциации гольфа России. Он стал лучшим среди 40 участников.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, Давид Нагиев — воспитанник Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Подмосковья и региональной спортшколы олимпийского резерва по летним видам спорта. Он тренируется под руководством Николая Афанасьева и Павла Полякова.

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Соревнования состоялись в Санкт-Петербурге с 17 по 19 июля. Серия турниров состоит из трех отборочных этапов и финала. Заключительные соревнования пройдут с 24 по 26 июля в Дмитрове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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