20 июля 2023, 15:23
Спортсмен из Подмосковья выиграл на всероссийских соревнованиях по гольфу
Спортсмен из Подмосковья Давид Нагиев выиграл золотую медаль на втором этапе Кубка ассоциации гольфа России. Он стал лучшим среди 40 участников.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, Давид Нагиев — воспитанник Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Подмосковья и региональной спортшколы олимпийского резерва по летним видам спорта. Он тренируется под руководством Николая Афанасьева и Павла Полякова.
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Соревнования состоялись в Санкт-Петербурге с 17 по 19 июля. Серия турниров состоит из трех отборочных этапов и финала. Заключительные соревнования пройдут с 24 по 26 июля в Дмитрове.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
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