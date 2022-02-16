16 февраля 2022, 16:52
Спортсмен из Подмосковья Илья Буров завоевал бронзу на Олимпиаде в лыжном фристайле
Спортсмен из Московской области Илья Буров выиграл бронзу для российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Илья соревновался в фристайле в дисциплине «Лыжная акробатика».
Илья стал олимпийским чемпионом уже во второй раз. Ранее он занял третье место на Олимпиаде в 2018 году в Пхенчхане.
Также бронзу нашей сборной принесли лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев. Они соревновались в командном спринте классическим стилем.