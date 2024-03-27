Подмосковье 27 марта 2024, 20:15 Спортсмен из Одинцова Алексей Дегтярев завоевал 6 медалей на соревнованиях в Турции Администрация Одинцовский г.о.

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Одинцовский спортсмен успешно выступил в Турции на соревнованиях для спортсменов с синдромом Дауна. Он завоевал шесть медалей.

В период с 19 по 26 марта в Турции проходили Всемирные Трисомные игры, где спортсмены с синдромом Дауна соревновались в 10 различных видах спорта. В составе сборной команды России по плаванию на это соревнование вышел спортсмен-инструктор МКУС ФОКСИ «Одинец» Алексей Дегтярев.

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Итогом его выступлений стали пять золотых и одна серебряная медали. Во время соревнований Алексей Дегтярев также установил три мировых рекорда на дистанциях 200 метров (спина) и 200 и 400 метров (комплексное плавание).

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