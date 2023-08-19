Подмосковье 19 августа 2023, 22:17 Спортсмен из Лыткарина Святослав Крылов вошел в состав юношеской сборной России по боксу Андреас Мускафидис

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Спортсмен из Лыткарина Святослав Крылов пополнил состав юношеской сборной России по боксу. Молодой человек начал свою карьеру в этой дисциплине совсем недавно, но он смог быстро доказать целеустремленность и талант на высоком уровне.

Впервые свой потенциал 14-летний спортсмен проявил еще в раннем возрасте. Тренеры разглядели у парня врожденные способности и решили дать ему шанс попробовать себя на крупной арене. Сейчас в активе Святослава медали первенства Москвы и всероссийского турнира среди ровесников.

Я старался на тренировках. Как говорит мой тренер — нужно всегда думать о том, что выиграешь, чувствовать соперника, продумывать несколько шагов вперед. Святослав Крылов Боксер из Лыткарина

В состав сборной России парень попал после удачного выступления на турнире во Владикавказе. Это событие стало огромным достижением для парня и поводом для гордости родителей и наставников. Национальная команда принимает только спортсменов с высоким потенциалом и уровнем навыков.

«На всероссийских соревнованиях во Владикавказе я поддерживал своего ученика. Мы долго шли к этому состязанию, он талантливый парень и в будущем сможет сделать большую карьеру в боксе. Его выдающиеся навыки на ринге и несгибаемая воля сделали его яркой звездой подросткового бокса», — отметил тренер Святослава Эдуард Трусков.

Подготовка к грядущему турниру в сборной уже началась. Представитель Лыткарина с нетерпением ждет доказать тренерам, что они не ошиблись в выборе.

«Бокс смог привить мне характер, мужественность, уверенность в себе, а также умение постоять за себя в различных ситуациях. Конечно же, защищаю девчонок в школе, без этого никуда», — отметил боксер.

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