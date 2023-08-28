Подмосковье 28 августа 2023, 12:45 Спортсмен из Лобни Илья Ковалев стал победителем турнира по ММА в Санкт-Петербурге Unsplash

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Боец Илья Ковалев из Лобни успешно выступил в турнире ММА Bear fighting championship. Он одержал досрочную победу на 1-й минуте 1-го раунда. Эти соревнования стали для спортсмена профессиональным дебютом в смешанных единоборствах.

Илья Ковалев занимается в бойцовском клубе UFC Octagon в Лобне. Ранее он выступал в известном бойцовском промоушене JFC Pride, где победил бойца из Грозного Дэни Умаханова и стал чемпионом в полусреднем весе в возрасте 18-20 лет.

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Сегодня в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Так, продолжается реконструкция стадиона «Труд». Там обновят футбольное поле и оборудуют площадки для легкой атлетики, воркаута и ГТО.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 стадионов в школах региона.

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