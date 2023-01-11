Подмосковье 11 января 2023, 10:23 Спортсмен из Кубы стал тренером детской команды по бейсболу в Щелкове

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Давид Алехандро Кастильо Веласкес приступил к тренировкам детской команды по бейсболу в Щелкове. Спортсмен из Кубы живет в России с 2019 года и выступал за клуб «РусСтал».

Кубинец получил гражданство России и даже успел стать чемпионом страны в составе команды по бейсболу «РусСтал». С 2023 года он находится в статусе старшего тренера женской сборной по софтболу.

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Сейчас спортсмен начал тренировать детскую команду по бейсболу и софтболу «Красные Соколы» из Щелкова. В его группе около 15 ребят в возрасте от восьми до 14 лет. С появлением Веласкеса посещаемость занятий стала 100-процентной. Тренер готов вывести ребят на новый уровень.

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«Я долго играл на Кубе в бейсбол и там тоже занимался с детьми. Потом поговорил со своим другом, и он пригласил меня в Россию», — говорит кубинец.

С 2005 по 2014 год Веласкес играл в национальной серии Кубы по бейсболу за одну из самых успешных команд страны Vegueros de Pinar del Rio.

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