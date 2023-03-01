Подмосковье 01 марта 2023, 09:52 Спортсмен из Королева примет участие в чемпионате мира по боксу в Черногории

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Воспитанник спортшколы из Королева Матвей Варакин готовится к чемпионату мира по боксу, который пройдет в Черногории. Там он постарается завоевать золотую медаль.

Спортсмен тренируется шесть дней в неделю. Боксом юноша занимается уже 11 лет. Он помог ему не только быть в форме, но и найти новых друзей по всей стране.

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«Например, если я приеду в Хабаровск, то меня встретят мои знакомые, которые пригласят меня в зал, а если мне негде будет переночевать, то позовут в гости. Боксерский мир очень тесен. Все друг друга знают, и каждый видит, кто на что способен», — поделился он.

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Неделю назад Матвей вернулся из Комсомольска-на-Амуре с бронзой международного турнира. Сейчас он готовится к чемпионату, где постарается завоевать золото.

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