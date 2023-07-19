Подмосковье 19 июля 2023, 09:34 Спортсмен из Ивантеевки выиграл на всероссийских соревнованиях по боксу

Читать 360tv в

Воспитанник спортивной школы «Ивантеевка» стал победителем всероссийских соревнований по боксу. Лучший результат среди юниоров 17-18 лет показал Бекзоджон Бахрамжанов.

Как рассказали в Министерстве территориальной политики Подмосковья, в соревнованиях участвовали спортсмены из 32 регионов страны. Турнир посвятили памяти летчика-космонавта Виталия Севастьянова. Он состоялся в Сочи.

Реклама

Бекзоджон Бахрамжанов стал победителем соревнований по боксу класса А и выполнил норматив мастера спорта России. Юноша тренируется под руководством Сергей Рыжикова — мастера спорта и заслуженного тренера России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».