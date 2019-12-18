Юный спортсмен из Истры стал вторым в Российском рейтинге по плаванию

Пловец из Истры занял второе место в Российском рейтинге по плаванию. Юному спортсмену удалось добиться таких высот благодаря каждодневным тренировкам, силе воли и вере в себя. В его окружении на полном серьезе говорят о его олимпийском будущем.

Источник фото: телеканал «360»

Будущий олимпиец. Именно так в спортивных кругах говорят про пловца Германа Зажирского. Такой кредит доверия вырос не на пустом месте. Мальчику всего 13 лет, а он уже не раз стоял на всероссийских пьедесталах. Обычное увлечение превратилось в один из приоритетов в жизни и заняло особое место в сердце юноши. Теперь ни дня без воды.

«Я плаваю дельфином, баттерфляем. Адреналин соревнований — это, конечно, святое. Всегда настроен на победу, всегда хочу выиграть. Плыву изо всех сил», — рассказал Герман Зажирский, пловец.

Брасс, кроль и баттерфляй. За семь лет занятий плаванием парень в совершенстве освоил все стили. Последний, кстати, считается по технике одним из самых сложных, и именно он является любимым у юного пловца. И как оказалось не зря. На недавних всероссийских соревнованиях «Юность России» в Сыктывкаре Герман в баттерфляе показал хороший результат, который позволил ему в рейтинге в своей возрастной группе занять второе место по России.

Источник фото: телеканал «360»

«Я много дистанций улучшил. Например, в эстафете я плыл 50 метров кролем. Плыл 24.70 — это мой рекорд. Свой предыдущий рекорд побил. В этом году я должен отобраться на соревнования „Веселый дельфин“, тоже Всероссийские. В них я просто обязан занять место. Даже, может быть, и победить», — уточнил спортсмен.

В соревнованиях «Юность России» принимали участие порядка 500 спортсменов — это 40 лучших сборных команд Российской федерации. Герман Зажирский в составе сборной Московской области единственный кто представлял городской округ Истра. Понимая всю ответственность, к соревнованиям готовился основательно, и, по словам тренера, оправдал все ожидания.

Источник фото: телеканал «360»

«На дистанции 100 метров баттерфляем он занял девятое место, на дистанции 50 метров баттерфляем он был восьмым. Попадание в 10-ку среди двух возрастных групп — достаточно хорошо», — отметил Олег Шагалкин, тренер по плаванию.

Не успел пловец приехать с одних соревнований, как уже готовится к следующим, которые пройдут уже через неделю.

И, как всегда, подготовка у Германа не только физическая. Просматривая видео с именитыми спортсменами, он не только вдохновляется их рекордами, но и учится их «фишкам». И кто знает, может, именно Герман в скором будущем станет вторым Майклом Фелпсом.