Подмосковье 07 сентября 2023, 14:17 Спортсмен из Химок победил на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Параспосртсмен из клуба «Благо» в Химках Егор Фирсов победил на международных соревнованиях «Кубок Доброй Воли». Более 800 участников с поражением опорно-двигательного аппарата приехали на турнир со всей России, а также из Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Лучших спортсменов определяли в пяти дисциплинам: каноэ-спринт, параканоэ, кануполо, лодки «Драконы» и САПы. Егор Фирсов обошел соперников в гребле на дистанции 200 метров, а на каноэ на такой же дистанции спортсмен стал вторым.

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«Впечатления отличные, организаторы смогли создать спортивный праздник международного уровня. Результат считаю хорошим, правда, рассчитывал на два первых места. Сезон подошел к концу, теперь ближайшие соревнования в апреле, сейчас буду отдыхать и поеду на несколько восстановительных сборов», — прокомментировал Фирсов.

Международный турнир по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Доброй Воли» стал частью Летних паралимпийских игр «Мы Вместе. Спорт». Клуб «Благо» работает в Химках с 2005 года. Здесь тренируются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, а также инвалиды по слуху и зрению.

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